Dopo una breve pausa, lunedì 19 agosto riapre al pubblico il Centro educativo Memo del Comune di Modena, situato in viale J. Barozzi 172. In particolare, la Biblioteca riapre al prestito e alla consultazione, mentre gli Sportelli riprendono l’attività di consulenza rivolta a famiglie, alunni e docenti.

Nello specifico, lo Sportello Informa famiglie scuola è rivolto a genitori di bambini che accedono ai servizi 0-6 e ad alunni delle scuole modenesi di ogni ordine e grado. I genitori possono rivolgersi agli operatori per chiedere aiuto per iscrizioni a nidi e scuole d’infanzia, iscrizioni a classi prime delle primarie e secondarie, prescuola a infanzia e primarie statali, servizio di ristorazione alle primarie e alla scuola media Paoli, ma anche per la presentazione della dichiarazione Isee al fine di ottenere tariffe personalizzate e riduzioni, come agevolazioni per trasporto scolastico e ristorazione, contributi per l’acquisto dei libri. Lo Sportello è aperto lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 14 alle 18. Si accede su appuntamento telefonando al numero 339 6891186. Il Servizio è gestito da operatrici mediatrici linguistico-culturali in collaborazione con coop Gulliver.

Lo Sportello Orientamento è dedicato a sostenere i ragazzi e le famiglie sia nella scelta della scuola superiore sia nel monitoraggio del proprio percorso scolastico nelle situazioni di difficoltà, anche in un’ottica di prevenzione della dispersione scolastica. Rivolgendosi al servizio è inoltre possibile avere l’affiancamento di un mediatore linguistico culturale per ragazzi e famiglie con background migratorio.

Le consulenze orientative si tengono lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30 previo appuntamento (tel. 339 6891186); il servizio è gestito da psicologhe specializzate nel campo dell’orientamento in collaborazione con coop Gulliver.

Lo Sportello “A più voci” è un servizio di consulenza educativa per genitori che hanno desiderio e necessità di confrontarsi su aspetti di criticità che possono incontrare nella relazione con i propri figli nelle diverse fasi della crescita. Per informazioni si può telefonare al numero 059 2034311 e per fissare un appuntamento occorre inviare un email (consulenzaeducativa@comune.modena.it).

La consulenza educativa è svolta da pedagogisti, professionisti nel campo della mediazione e della relazione educativa in collaborazione con coop Mediando.

Sportello Informa famiglie scuola, Sportello Orientamento e Sportello A più voci sono servizi di consulenza attivati con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del Bando Personae 2023.

Da maggio è attivo presso Memo anche lo Sportello Digitale Facile, uno dei sette punti di facilitazione digitale, attivati in città grazie all’accordo con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione della misura 1.7.2 del Pnrr “Rete dei servizi di facilitazione digitale” finanziata dall’Unione europea. Presso lo Sportello Digitale Facile viene offerta assistenza e formazione gratuite per l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali. Gli operatori offrono supporto per attivazione Spid, Fascicolo sanitario elettronico, App Io e altre app utili per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione, per i pagamenti tramite PagoPa, l’attivazione di una casella di posta elettronica o di una Pec.

Lo sportello è aperto lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30; giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’Ufficio relazioni con il Pubblico (tel. 05920312) o contattare il numero verde regionale (800 141147).