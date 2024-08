Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, quattro squadre dei carabinieri di Reggio Emilia sono intervenuti nei locali mensa della Cirfood di via Carlo Calvi di Coenzo a Mancasale, dove un incendio ha distrutto gli uffici della mensa. Tutti locali non sono fruibili. Le cause del rogo sono in via di accertamento. Sul posto anche la Polizia di Stato.