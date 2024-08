Inviare e ricevere mail e messaggi Whatsapp, insieme a tanti altri servizi digitali, come acquisti e prenotazioni: sono solo alcune delle “porte” di comunicazione, costantemente aperte, che devono essere gestite in sicurezza. Le comunicazioni digitali, infatti, possono nascondere rischi o costituire un veicolo per truffe e raggiri. È necessario, quindi, imparare a utilizzarle al meglio, proteggendo i propri dati e le informazioni personali.

Sono questi i principali obiettivi dei due corsi gratuiti, del mese di agosto, proposti da Make it Modena, la palestra digitale del Comune di Modena, per l’utilizzo degli smartphone Android, volti a scoprire i segreti del proprio telefonino, e per il corso di informatica di base, dedicato a chi vuole familiarizzare con computer e web. Entrambi i corsi si svolgono presso la Palestra Digitale Makeit Modena, in Strada Barchetta 77.

In particolare, il corso di informatica di base è in programma nelle giornate di martedì 20 e 27 e mercoledì 21 e 28 agosto dalle 10 alle 12. Attraverso le lezioni sarà possibile, per esempio, imparare a condividere con un amico vecchie foto, digitalizzandole e inviandole via mail, in forma di allegato o utilizzando i servizi online gratuiti. Il programma del corso parte dai concetti e dalle informazioni di base sul funzionamento del computer per arrivare fino alla posta elettronica e alla navigazione sul web. Tra i vari argomenti, trattati da personale esperto, ci sono anche il focus sui browser per la navigazione sulla rete, pure in modalità “incognito”; la connessione cablata a internet e attraverso il wi-fi; gli antivirus; i documenti allegati ai messaggi di posta elettronica; i servizi di Google, tra cui quelli in cloud. Il progetto, che rientra nelle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è volto ad aumentare le competenze digitali dei cittadini.

Il corso sugli smartphone Android, invece, si svolge nelle giornate di giovedì 22 e 29 agosto dalle 14.30 alle 16.30. Attraverso le lezioni si approfondiranno diversi aspetti come l’utilizzo da cellulare della Spid, del Fascicolo sanitario, della app di Hera, delle mail e di altre app con attenzione alla sicurezza.

Per partecipare si può prenotare online sulla piattaforma affluences.com/digitale-facile-modena, oppure contattando l’Ufficio relazioni con il Pubblico – 059 20312 o il numero verde regionale 800 141147. I corsi sono organizzati nell’ambito del progetto “Digitale Facile a Modena” che prevede sette punti di facilitazione digitale dove i cittadini ricevono assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali.

Il progetto Digitale Facile a Modena è attivato grazie all’accordo con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione della misura 1.7.2 del Pnrr “Rete dei servizi di facilitazione digitale” finanziata dall’Unione europea e si inserisce tra le azioni del “Piano digitale 2024” nell’ambito di Modena Smart City, l’Agenda Digitale Locale. Oltre a rispondere alle esigenze di alfabetizzazione digitale, Digitale Facile a Modena si colloca nel contesto più ampio della transizione digitale, in linea con le direttive e le priorità regionali e dell’Unione europea.