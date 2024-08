Una bambina di quattro anni è morta nel pomeriggio di ieri, precipitata dalla finestra al terzo piano di un condominio di via della Campagna, in zona San Donato. A quanto si è appreso al momento della caduta, nell’abitazione c’era solo la madre con un’altra figlia di pochi mesi.

La bambina, pakistana, è arrivata al Maggiore di Bologna in condizioni disperate: è stata rianimata a lungo dai sanitari e nonostante i medici abbiano fatto il possibile, la piccola non ce l’ha fatta. Sul posto è intervenuta la Polizia: secondo i primi accertamenti si è trattato di un tragico incidente.

Il Sindaco: “Vicini alla famiglia in questo terribile momento”

“A nome di tutta la città di Bologna esprimo solidarietà e vicinanza alla famiglia della piccola che ieri ha perso la vita nel tragico incidente in zona San Donato e a tutta la comunità della zona che è rimasta come noi tutti sconvolta da questa immane tragedia.

Da ieri siamo in contatto con la famiglia attraverso i servizi sociali ospedalieri e seguiamo il caso. L’Amministrazione si è messa a totale disposizione della famiglia per ogni tipo di supporto.

Così il sindaco Matteo Lepore sulla morte della piccola di 4 anni residente in via della Campagna.