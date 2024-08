Profumi, smartwatch e altri oggetti proposti per la vendita a passanti e frequentatori della Galleria Errenord in un caldo pomeriggio d’estate: l’improvvisato venditore ambulante è stato fermato nel pomeriggio di sabato 17 agosto dagli operatori della Polizia locale di Modena che presso il complesso di via Attiraglio ha un presidio attivo.

L’uomo, un 30enne originario del Senegal e residente a Reggio Emilia, regolare sul territorio e incensurato, sorpreso a vedere oggetti ad alcuni avventori di passaggio, è risultato non avere alcuna autorizzazione alla vendita. Gli agenti del Quartiere 2 gli hanno contestato, pertanto, la violazione delle norme sul commercio elevandogli una sanzione pari a 5.264 euro e intimandogli l’ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore, il cosiddetto minidaspo. La merce destinata alla vendita, che il 30enne trasportava in uno zainetto – power bank, profumi, smartwatch, orologi sportivi, accendini, portatessere per il valore complessivo di qualche centinaio di euro – è stata posta sotto sequestro ai fini della confisca.

Anche la settimana precedente, ed esattamente il 12 agosto verso le 15, gli operatori della Polizia locale del Quartiere 2 hanno comminato un’analoga sanzione a un altro venditore abusivo. In quel caso si è trattato di un nigeriano di 51 anni, residente in città, che aveva sistemato a bordo strada la merce in vendita: prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona. La pattuglia in transito in via Emilia est, dopo i controlli, lo ha pertanto sanzionato e ha sequestrato i prodotti.