Il cuore dell’Appennino modenese si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi nel mondo dello sport tradizionale nazionale: il Campionato italiano assoluto di ruzzolone 2024. Organizzato dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con l’Asd Ruzzolone Casine, il campionato si svolgerà dal 23 al 25 agosto presso gli impianti della Val di Sasso, nella Sport Valley Emilia Romagna.

Il ruzzolone, antico gioco popolare che affonda le sue radici nei costumi locali, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in un ambiente che unisce tradizione e agonismo.

Questo il programma della manifestazione: le gare inizieranno venerdì 23 agosto con le prove libere dalle ore 8,30 alle 13. A seguire, a partire dalle ore 14, Campionato italiano giovanile. Nel pomeriggio, dalle ore 18, sfilata lungo il centro di Sestola con ritrovo in piazza Passerini. Dopo il saluto delle autorità è attesa la cerimonia di premiazione dei Campioni nazionali dell’Asdr Casine, quella dei vincitori del concorso scolastico “Occhio al RuzzoloneE e, infine, la premiazione dei neo Campioni giovanili. La serata si chiuderà con un rinfresco offerto dal comitato organizzativo.

Sabato 24 agosto, alle ore 8, taglio del nastro e inizio dei giochi. Ultima chiamata a discrezione della commissione tecnica nazionale.

Domenica 25 agosto inizio della fase finale, a partire dalle ore 8. Al termine cerimonia di premiazione. Le categorie in gara includono: categoria A, B, C e Giovanili. Tre le piste: rossa, verde, bianca e una pista dedicata per i giovani, che sarà stabilita in base al numero degli iscritti.

Durante tutto il weekend, gli appassionati e i visitatori potranno non solo assistere alle gare, ma anche godere dell’ospitalità locale presso lo stand gastronomico attivo negli impianti di gioco. Saranno disponibili piatti tipici della tradizione montanara, offrendo un’esperienza completa che coniuga sport, cultura e sapori.

L’evento rappresenta non solo un momento di competizione sportiva ma anche un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale locale. Il Campionato italiano assoluto è promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali con il patrocinio del Comune di Sestola, della Provincia di Modena, dell’Unione dei Comuni del Frignano e della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con il Coni Comitato Regionale Emilia Romagna.