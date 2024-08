Un 70enne di Formigine è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità dopo che, poco prima delle 17:00, alla guida della sua autovettura è uscito di strada in via Alessandri a Corlo di Formigine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia locale. Non si esclude si sia trattato di un malore.