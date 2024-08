Nei giorni scorsi la Polizia locale, con la sua unità cinofila e insieme a Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, ha effettuato una serie di controlli nelle strade della Bolognina maggiormente segnalate dai cittadini, tra cui via Matteotti, via Tibaldi, via Niccolò dall’Arca, via Albani, via Zampieri, via Svampa, via Bolognese, via Colonna e piazza Lucio Dalla.

Sono stati oggetto dei controlli gli spazi pubblici, le corti di alcuni condomini Acer, incluse cantine e garage. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 28 involucri di cocaina, per un totale di circa 50 grammi, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Il rinvenimento è avvenuto all’interno di un’area interrata che ospita garage.

Inoltre, diverse persone con cani sono state allontanate da un giardino condominiale Acer a cui accedevano illegalmente da una porta rotta, intimorendo, con i propri comportamenti, i residenti dal frequentare le aree condominiali. In accordo con Acer si procederà a mettere in sicurezza gli accessi forzati al fine di ripristinare la vivibilità dello spazio.