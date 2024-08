“Continuiamo ad investire sul patrimonio scolastico con cifre importanti, abbinando la manutenzione degli immobili che ospitano i nostri bambini e ragazzi al tema sempre più importante dell’efficientamento energetico” spiega l’arch. Chiara Lanzoni, assessore ai lavori pubblici del Comune di Guastalla.

In particolare, presso la scuola comunale dell’infanzia Arcobaleno, sono stati realizzati, con un finanziamento di 180.00,00 € ottenuto dal Ministero dell’Interno, alcuni lavori di riqualificazione e manutenzione, al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, unitamente al rifacimento della copertura per ridurre i consumi e preservare nel tempo i suoi componenti strutturali, scongiurando infiltrazioni di acque meteoriche all’interno. A questi si aggiungono 130.000,00 € di risorse proprie comunali per la seconda parte dei lavori, a completamento, che verranno realizzati entro dicembre 2024. Gli interventi del secondo stralcio saranno pienamente compatibili con le attività della scuola.

Lavori di efficientamento energetico sono in corso anche presso la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie) di Guastalla con sostituzione di tutti i serramenti esterni, la coibentazione del sottotetto, la sostituzione della caldaia e il relamping delle aule. L’importo degli interventi ammonta a circa 880.000,00 € finanziati con risorse proprie comunali e con contributi GSE in materia energetica. Questi lavori sono in avanzata fase di esecuzione e verranno ultimati entro l’avvio delle attività scolastiche. Scopo degli interventi è quello di ridurre sia i consumi per riscaldamento, sia i consumi elettrici per illuminazione, migliorare il comfort interno e la funzionalità degli impianti in relazione alle reali condizioni d’uso dell’edificio. Per questo, gli apparecchi illuminanti esistenti del tipo a sorgente fluorescente sono stati sostituiti con nuovi apparecchi a sorgente LED caratterizzati da una più elevata efficienza luminosa.