Il Comune di Formigine ha approvato una convenzione con l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico finalizzata alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione di tre immobili di ex edilizia residenziale pubblica (ERP), di proprietà comunale.

I lavori saranno finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnati all’Unione dei Comuni e sono volti a favorire l’autonomia delle persone con disabilità. Gli immobili, ubicati nella frazione di Magreta, includono due unità abitative in via Fossa, capaci di ospitare complessivamente sei beneficiari, e un’ulteriore unità in via Colombo, con una capacità di accoglienza per quattro beneficiari.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 363mila euro. I lavori, che prenderanno avvio nel corso del prossimo anno, prevedono interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale, e l’allestimento e arredo degli spazi in conformità con gli obiettivi del progetto.