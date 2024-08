Dal 28 agosto al 1° settembre si terrà nel distretto ceramico la XIII edizione del Memorial Previdi. A dare maggior rilievo a questa manifestazione è la partecipazione dei ragazzi della squadra di calcio a 5 atleti speciali di Tutto Si Muove, un’associazione sportiva dilettantistica di Formigine, che da anni si prodiga affinché la disabilità possa essere vista non come un ostacolo, ma come un’opportunità.

É proprio di inclusione che si vorrà parlare anche durante questo Memorial, perché i ragazzi di Tutto Si Muove saranno i protagonisti di una partita che si disputerà tra di loro prima della finalissima del torneo, avendo poi l’opportunità di vivere momenti di socializzazione con i giocatori come lo spogliatoio e il pranzo insieme a loro.

La disabilità non deve essere qualcosa di cui vergognarsi, ma una spinta da cui poter imparare che i veri limiti ce li imponiamo noi stessi.

Nardino aveva a cuore l’inclusione dei ragazzi speciali e lo dimostra il fatto che fu presente ad un torneo che si svolse al Ferrarini di Castellarano; alla manifestazione portò con sé un campione del mondo del calibro di “Ciccio” Graziani, facendo vivere loro un’esperienza indimenticabile.