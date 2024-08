Nel corso del fine settimana, ed in concomitanza con la coda delle vacanze estive di fine agosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto una serie di servizi di controllo rinforzato del territorio, finalizzati al contrasto dei furti e mirati a verifiche sulla regolarità della circolazione stradale.

A Bomporto, i militari della locale Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un 29enne, destinatario di un provvedimento di carcerazione, emesso in sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali che gli era stata concessa dall’Ufficio di Sorveglianza. Le violazioni degli obblighi imposti, che sono state accertate dai Carabinieri, hanno portato all’aggravamento della misura e il giovane è stato associato alla locale Casa Circondariale.

Nel tardo pomeriggio del 24 agosto, i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena un 24enne del luogo che, dopo la segnalazione di una guardia privata di un supermercato, era stato fermato e identificato dopo aver superato le casse senza pagare una spesa dell’importo di circa cento euro. La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale.

Per quanto concerne i controlli alla circolazione stradale, a Concordia i militari della locale Stazione hanno identificato un 27enne, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, cui ha fatto seguito una segnalazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura.

Analogamente, sempre nel corso della nottata, si è proceduto nei confronti di un 25enne che, controllato a piedi nei pressi del parco Rio Gamberi a Castelnuovo Rangone, è stato trovato in possesso di un paio di grammi di marijuana, stesso quantitativo trovato nella disponibilità di un 60enne, identificato alla guida della sua auto dai Carabinieri di Maranello.

A Fiorano Modenese, è stato invece sottoposto a controllo un uomo di 50 anni, che si trovava alla guida di una bicicletta. E’ risultato positivo al controllo con l’etilometro e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina e di un coltello.