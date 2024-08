La scorsa notte poco prima delle 00:30, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via Emilia Santo Stefano a seguito di una segnalazione di una lite in corso. Giunti sul posto, i militari hanno identificato un cittadino tunisino 47enne, residente a Reggio Emilia, coinvolto in un alterco con altri due stranieri, uno dei quali al culmine della lite lo aveva attinto con una bottigliata in testa per poi allontanarsi.

La vittima ha riportato solo lievi ferite compatibili con un’aggressione ed è stato condotto al pronto soccorso per le cure del caso, allontanandosi poi prima del termine degli accertamenti sanitari. Le indagini, a cura dei carabinieri sono attualmente in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare gli altri soggetti coinvolti.