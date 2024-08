La prossima edizione di Cersaie 2024 aumenta l’attenzione ai temi della formazione e dell’orientamento al lavoro, dedicando uno spazio specifico ad incontri e seminari, situato nella Galleria tra i Padiglioni 21 e 22. Una ulteriore area tematica per il Salone della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, che si terrà a Bologna dal 23 al 27 settembre prossimi.

Nella mattinata di martedì 24 settembre alle ore 10:30 è in programma il seminario “Fattori umani e sicurezza nelle organizzazioni complesse. Procedure di migrazione dei modelli aeronautici all’industria” che assegnerà 2 CFP per gli Ingegneri. Relatori saranno Clemente Ingenito, pilota comandante di Airbus A-320 di ITA-Airways e Carla Miselli, ingegnere chimico esperta di processi produttivi a ciclo continuo e Membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Modena. Il convegno e rivolto a coloro che operano nelle organizzazioni complesse. Si vuole valorizzare l’uomo come risorsa nel sistema tecnico produttivo avanzato e nella sicurezza in ambito industria 5.0.

Al pomeriggio alle ore 15:00 è la volta di “Decarbonizzazione, economia circolare e digitalizzazione nell’industria ceramica: i progetti CCS4CER e BLOCH4MAT” a cura del Centro Ceramico: i temi della decarbonizzazione, economia circolare e digitalizzazione sono alla base della transizione ecologica che interesserà diversi settori industriali nei prossimi anni per raggiungere gli obiettivi europei di sostenibilità. Relatori saranno Maria Chiara Bignozzi (UNIBO/Centro Ceramico) Valentina Scognamiglio (Centro Ceramico), Stefania Albonetti (CIRI FRAME/UNIBO), Alessandro Allegri (CIRI FRAME/UNIBO), Roberto Scaccabarozzi (LEAP), Valeria La Torre (Centro Ceramico), Alessandro Bellini (CIRI EC), Fabiana Raco (TekneHUB/UNIFE) e Massimo Stefani (Harpaceas).

Mercoledì 25 settembre alle ore 10:30 si terrà l’incontro “R&D cooking director Storytelling di Roberto Carcangiu” che assegnerà 2 CFP per gli Ingegneri. Questo seminario intende fornire un quadro generale di progettazione tecnica e organizzativa che consenta di affrontare problemi di sostenibilità, design e discipline scientifiche nell’ambito della ristorazione collettiva. Relatore sarà Roberto Carcangiu, direttore didattico e formatore del corpo docenti di Congusto Gourmet Institute di Milano e Presidente di Apci (Associazione Professionale Cuochi Italiani). Coordina Carla Miselli.

Alle ore 15:00 è in programma “Ecosistema Territoriale di Innovazione dell’Emilia-Romagna- PNRR – Missione 4: casi studio nel settore ceramico”. Al fine di mantenere un ruolo di leadership nel contesto internazionale il progetto intende supportare la transizione ecologica del sistema economico e sociale regionale attraverso un processo che coinvolga trasversalmente tutti i settori, le tecnologie e le competenze coniugando transizione digitale e sostenibilità con il lavoro e il benessere delle persone e la difesa dell’ambiente in coerenza con gli obiettivi del Patto per il Lavoro e per il Clima, ed integrandosi con programmazioni regionali, nazionali e europee. Relatori saranno Riccardo Fantini (DSCG-UNIMORE), Mattia Sisti (DSCG-UNIMORE), Fabiana Altimari (DIEF-UNIMORE), Sonia Conte (CNR-ISSMC), Cristina Siligardi (DIEF-UNIMORE), Giovanni Ridolfi, Benedetta Ferrari (Centro Ceramico), Simone Bandini (CERTIMAC), Letizia Cremonini (CNR-IBE), Stefania Manzi, (DICAM-UNIBO).

Nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 settembre sono in programma i Career Days, durante i quali 26 aziende espositrici che hanno aderito al programma incontreranno gli studenti. Giovedì saranno protagonisti i laureandi e laureati, la cui partecipazione è frutto della collaborazione con Almalaurea, e gli uffici placement delle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Ferrara. Venerdì sarà invece la volta dei diplomati delle scuole superiori con cui Confindustria Ceramica ha stretto accordi di partnership.