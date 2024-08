Poco prima delle 14:00, squadre da Imola e Medicina con funzionario di guardia dalla sede Centrale, sono intervenuti per l’incendio di un casolare in via Emilia Levante 2018 a Castel San Pietro Terme. Non ci sono stati feriti. Cause in corso di accertamento.

Solo pochi minuti più tardi, altro incendio, questa volta nel cucinotto di un appartamento in un palazzo di via Salgari ,25 a Bologna. Prima partenza, autoscala e funzionario di guardia della sede Centrale, quindi partenza e autoscala del distaccamento Carlo Fava. Nessuna persona è rimasta coinvolta. A scopo precauzionale, su posto anche i sanitari del 118.

Infine, intorno alle 16:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in via Imperiale, incrocio via Guidetti a Baricella. Una sola autovettura coinvolta il cui conducente è uscito di strada finendo capottato nel campo adiacente. Sul posto squadre da San Pietro e da Medicina. Il conducente è stato trasportato in ospedale con ferite di media gravità. Sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, la Polizia Locale e i Carabinieri.