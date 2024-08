“Trovo la proposta di Michele De Pascale al Governo, di impegnarsi a nominare il prossimo presidente della regione Emilia-Romagna commissario alla ricostruzione, ragionevole e democratica. In caso di mancata proroga dell’incarico al Generale Figliuolo, credo sia importante affidare questo ruolo a chi guiderà la regione per i prossimi anni e avrà, da quella posizione, piena cognizione degli interventi da realizzare, strumenti e tempi adeguati per farlo. Dirlo ora sarebbe una scelta di trasparenza che fa bene al nostro territorio, soprattutto di fronte ad una gestione del post emergenza da parte del governo a dir poco carente”.