Per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica la Città metropolitana di Bologna ha emanato il bando per la concessione di borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025 destinate agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale accreditati per l’obbligo di istruzione che operano nel sistema regionale Istruzione e formazione professionale (IeFP).

Il bando entrerà in vigore da mercoledì 4 settembre 2024.

Il contributo borse di studio a.s. 2024/2025 è rivolto ad alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, e finanziato anche quest’anno, oltre che dalle risorse regionali riferite alla L.R. n.26/2001, anche da quelle ministeriali D.Lgs. n.63/2017 (attuativo della Legge n.107/2015 cd. “buona scuola”).

Per ottenere il contributo la Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolata secondo la vigente normativa non potrà essere superiore a € 15.748,78.

Con questa tipologia di intervento lo scorso anno sono state erogate più di 2.700 borse di studio regionali con importi unitari base di € 183 e maggiorati di € 229.

La presentazione delle domande potrà avvenire unicamente on-line da parte di uno dei genitori o di chi rappresenta legalmente il minore, o dello studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all’indirizzo internet scuola.er-go.it fino alle ore 18 del 25 ottobre 2024.

L’accesso all’applicativo può essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). Per presentare la domanda on-line l’utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è pubblicato sempre sul sito scuola.er-go.it.

A supporto della compilazione vengono rese disponibili on-line le guide per l’utilizzo dell’applicativo da parte dell’utente, delle Province/Città metropolitana di Bologna, Comuni/Unioni di Comuni e delle Scuole e Enti di formazione professionale: – per gli utenti la guida sarà pubblicata nella pagina di primo accesso all’applicativo scuola.er-go.it.

Il Bando è disponibile presso gli uffici Relazioni con il Pubblico (URP) comunali e metropolitano, nonché scaricabile dal sito Internet della Città metropolitana nella sezione “Avvisi e concorsi/avvisi e bandi“.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Istruzione e Sviluppo sociale ai seguenti recapiti telefonici: 051 6598268 e 051 6598275.