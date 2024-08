Dalle ore 19.30 squadre dei VVF di Sassuolo sono impegnate in via Mazzini a Sassuolo per una fuga gas probabilmente da linea di rete in strada. Il metano si è infiltrato tramite condotte all’interno di una autorimessa di un condominio e si è reso necessario evacuare temporaneamente l’edificio con 12 famiglie e tre negozi.

Sono in corso lavori per intercettare la perdita con l’azienda del servizio gas. Sul posto anche sindaco e Polizia locale.