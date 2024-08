Nasce dalla proposta di un giovane castellese, Lorenzo di Salvio, l’idea di un concorso teatrale per giovani compagnie dal titolo “Le Matildiche. Agone Teatrale”.

Nel teatro greco, l’agone era una gara teatrale di tre giorni, in cui prevaleva il personaggio dall’argomentazione più facile e persuasiva e la giuria era rappresentata dalla cittadinanza. L’agone aveva un valore associativo ed educativo per il cittadino di ritararsi sui valori della comunità, un’occasione di incontro e partecipazione in cui si metteva in scena una visione collettiva realtà.

Tutte le compagnie, con prevalenza di attori e attrici di età compresa tra i 14 e i 25 anni, possono partecipare al concorso, portando una propria rappresentazione di massimo 15 minuti, scegliendo una delle tracce proposte (“Possibile” o “Impossibile” o “Giornata internazionale contro la violenza alle donne”) oppure un tema libero e iscrivendosi entro il 15 Ottobre al link: https://forms.gle/3fZFtpfXqPA6XRyV9

L’evento sarà non solo il frutto dell’idea nata da un giovane attore locale di valorizzare il teatro come forma espressiva giovanile ancora attuale, lasciando carta bianca su temi, registri, tempi e interpretazioni, ma l’occasione anche di fare rete con compagnie teatrali locali, attori, sceneggiatori e narratori che, domenica 24 novembre, nella Sala Maramotti di Albinea saranno chiamati a giudicare le rappresentazioni migliori.

Hanno collaborato, infatti, alla progettazione dell’evento Valentina Tosi (narratrice, formatrice teatrale, pedagogista, danzamovimentoterapeuta Teatro Istarion), Benedetta Pigoni (drammaturga), Elena Morselli (attrice e formatrice teatrale dream makers), Marina Meinero (attrice e regista) che saranno anche parte della giuria del concorso.

Il percorso progettuale, inoltre, ha visto la collaborazione della Biblioteca di Albinea e la casa editrice Tomolo EdiGio’ Edizioni che assegnerà per l’occasione ai vincitori i premi in libri.

La sfida è quella di riavvicinare il teatro ai ragazzi come potenziale espressivo con lo stimolo di un contest pensato per loro e lasciando il più libere possibili le modalità di partecipazione. Per offrire al pubblico un’esperienza di ascolto attivo delle nuove generazioni grazie appunto alla loro rielaborazione di emozioni, idee, corpi e voci su un palco del territorio.

L’iniziativa si inserisce nelle azioni di sostegno al protagonismo e alle idee giovanili dell’informagiovani “Il Posto” Giusto dell’Unione Colline Matildiche mirate a valorizzare talenti, idee e aspirazioni tra i ragazzi e ragazze del territorio.

Anche il pubblico, infatti, avrà possibilità di votare la propria rappresentazione preferita.

Per Info: Informagiovani “Il Posto Giusto” Unione Colline Matildiche 328.8896333.