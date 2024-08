Sabato 31 agosto, nel cortile interno della Rocca di Montefiorino, si terrà una presentazione pubblica del romanzo “La nostra notte deve ancora cominciare” di Gabriele Bassanetti, uscito per Incontri Editrice. Nell’incontro, organizzato grazie al Comune e alla Proloco di Montefiorino, l’autore dialogherà con Fabio Panciroli e racconterà del libro (di cui verranno letti alcuni passaggi da Nicoletta Magnani), della sua genesi, dei suoi significati e dei suoi numerosi riferimenti musicali.

Giancarlo Frigieri, autore, cantante, chitarrista, proporrà dal vivo durante la presentazione alcuni dei pezzi (non solo di Springsteen) che sono citati nel libro. Dal Boss a Johnny Cash, dai Green On Red a Woody Guthrie, ci saranno grandi sorprese in musica per chi vorrà assistere alla presentazione.

È un tributo alla musica e alla letteratura infatti il primo romanzo di Gabriele Bassanetti, giornalista sassolese con la passione per la musica americana degli anni Ottanta: La nostra notte deve ancora cominciare è una grande storia d’amore, il racconto di un sogno ispirato alle note delle canzoni di Bruce Springsteen e di altri autori, per una storia che si snoda nell’America di quell’epoca.

Giancarlo Frigieri ha dato alle stampe dodici album (l’ultimo è “Qualcuno si farà del male”, 2023), con costanti apprezzamenti della critica musicale e del pubblico. Ha suonato anche nei Julie’s Haircut, nei Joe Leaman e nei Mosquitos.

www.incontrieditrice.it/libri/la-nostra-notte-deve-ancora-cominciare/