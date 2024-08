Torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, domenica 1 e domenica 15 settembre, con iniziative e manifestazioni anche sul territorio del comune di Correggio. La manifestazione, coordinata dall’associazione europea AEPJ e con il logo del Consiglio d’Europa, compie quest’anno 25 anni, vi partecipano 27 paesi europei e conta ormai migliaia di visitatori ogni anno.

La filosofia della manifestazione, fin dall’origine del 1999, è rimasta la stessa: promuovere un ampio evento di carattere europeo che metta in luce per il pubblico nella stragrande maggioranza non ebraico le diversità e le ricchezze del patrimonio culturale e artistico ebraico, l’importanza storica nei singoli paesi dove vivono o hanno vissuto gruppi ebraici, con lo scopo di promuovere il dialogo, i valori della convivenza e lo scambio di idee e cultura, anche come importante mezzo alla lotta all’antisemitismo: la cultura e la conoscenza come veicolo di comprensione e tolleranza.

Quest’anno il tema proposto è “Famiglia”. Il Museo Civico ha dunque proposto una piccola rassegna dei principali personaggi illustri delle famiglie ebraiche correggesi distintisi nelle arti, nelle scienze, in eventi bellici, nella politica, nell’impegno sociale.

Il tutto sintetizzato in una mostra esposta all’interno del cimitero ebraico nella sala che precede l’ingresso al cimitero. Sarà possibile anche scaricare il podcast “Audiolook. Sulle tracce degli Ebrei di Correggio” direttamente al cimitero dal qr-code esposto all’interno.

Nell’occasione il cimitero sarà aperto nella sola giornata di domenica 1 settembre dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. In Europa, porte aperte il 1 settembre, mentre in Italia si terrà domenica 15 settembre pertanto l’evento sarà replicato in quella data con gli stessi orari e nello stesso luogo anche nel nostro comune.