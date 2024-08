Sarà riaperto al transito nella serata di domani, venerdì 30 agosto, il tratto di via Mazzini compreso tra via Aravecchia e viale XX Settembre temporaneamente chiuso per consentire i lavori di potenziamento della rete idrica a cura del Gruppo Hera, che nelle settimane precedenti avevano riguardato il tratto compreso tra via Gramsci e via Aravecchia.

Il cantiere proseguirà nei giorni seguenti per consentire gli “allacci”, ma senza comportare interruzioni stradali .

La prima settimana di settembre saranno impegnate due squadre: la prima tra via Aravecchia e via Gramsci (da lunedì 2 a mercoledì 4 settembre), la seconda tra via Aravecchia e viale XX Settembre (da lunedì 2 a venerdì 6 settembre).

Da lunedì 9 a mercoledì 11 settembre, infine, saranno eseguiti gli allaccia all’incrocio tra via Mazzini e viale XX Settembre.