Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività connesse all’ampliamento a quattro corsie, nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

Sul Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana (R43), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 10:00 alle 16:00 di lunedì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi (km 0+000) e Sasso Marconi svincolo (km 2+700), in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 settembre, sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in entrata verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno e in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro di Savena. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa.