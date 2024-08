Bruno Danovaro, campione del mondo pro arti marziali imbattuto da 117 matches arriva in Emilia Romagna e per la precisione proprio a Sassuolo, ospite di alcuni produttori alimentari e di vino. Il campione è Ambassador nel mondo per i prodotti tipici italiani e promotore della cucina italiana per la sua varietà e per le sue proprietà benefiche.

Il campione è legatissimo all’Emilia Romagna: il nonno materno Bruno Dallafiora era di Parma, fondò le prime cooperative a Genova nel dopoguerra, proprio a Sassuolo conobbe i suoi due cavalli americani quarter horse, Nana’ e Jack, compagni ed amici di vita per ventotto anni. Sempre nello stesso posto si preparò al Rodeo ufficiale, montando con successo due tori, specialità Bull Riding.

Innamorato anche dei paesaggi, girati a cavallo, a piedi, ed in bicicletta come ieri, percorrendo oltre 200 km, nella specialità ciclistica Gravel. Specialità dove Danovaro si cimenta spesso in gara, come allenamento complementare al suo sport. Questa mattina ha invece galoppato a cavallo, nella distanza sul quarto di miglio, che anni fa videro il campione gareggiare con successo in Maremma proprio in questa specialità con la sua cavalla Nana’. Ma ora è tempo di salumi e vino, in attesa di tornare a combattere in Costa Azzurra a Villeneuve Loubet in autunno nella specialità di karate full contact stile kyokushinkay all around.