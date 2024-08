Procede a gonfie vele la XIII Edizione del Memorial “Nardino Previdi”. Il Parma vince di goleada con i canadesi del Kleinburg, i ducali si impongono per 4-0. Altri quattro gol tra Bologna e Hajduk Spalato, la compagine croata ne fa quattro ai rossoblu. Il Sassuolo capitola sotto i colpi della Fiorentina che si impone per 3-1. Tre gol anche tra Hellas Verona e Reggiana in favore dei veneti.

PARMA – KLEINBURG 4-0/ GIRONE A – TERMINATA

PARMA: Frea (7’st Colli), Rolli (20’st Eridano), Berton(1’st Caleffi), Ruenes, Maggi, Mondaini (1’ST Okoroji), Bondavalli, D’Effremo (15’st Greco), Legati (7’st Boccacci), Ulietti (1’st Brembilla), Peruch. A disposizione: Colli,Caleffi,Boccacci, Greco, Adjoka. All. Fusaro

Kleinburg: D’Onofrio, Chattereje (20’st Citta), Catalli, Jardine (6’pt Cerqueti), Krolo, Vokey (20’st Ghafoori), Cutrone,Newberry, Altom, Rossetti, Voka (7’st Lapiccirella). A disposizione: Kabashi, Cerqueti, Canale. All. Chimenti

Reti: 4’pt Legati, 28’pt Legati, 4’st Peruch, 24’st Peruch

Ammoniti: D’Effremo, Okoroji

BOLOGNA – HAJDUK SPALATO 0-4 / GIRONE C – TERMINATA

BOLOGNA: Milan, Andreotti, Altruda (8’st Casali), Raimondi, Onyshchuk (12’st Cirillo), Bevilacuqua (26’st Santi), Covolo, De Michele (8’st Molinari), Bellondi (8’st Boateng), Giannelli (12’st De Maurizi), Passanisi. A disposizione: Centurioni, Uruci. All. Ceccarelli

HJDUK SPALATO: Panduic, Slatina, Malic (33’st Zelic), Pastar (30’st Maslac), Domazet (1”st Simovic), Modric, Cukusic (33’st Ruscic), Matko (30’st Taslak), Ruso (30’st Gudelj), Pjevic (12’st Scott), Slavka (12’st Katusa). A disposizione. Saric. All.Frane

Arbitro: Lobresca di Modena

Reti: 31’pt Pjevic, 1’st Cukusic, 10’st Pjevic, 37’st Simovic

Ammoniti: Pastar, Domazet, Simovic

FIORENTINA – SASSUOLO 3-1 / GIRONE A – TERMINATA

Fiorentina: Pinzani, Marrone (32’st Nwagwu), Tostt, Varesis, Scarpelli, Melani (32’st Ceccarini), Fave (13’st Giannoni), Chiti (20’st Percio), Pagliuso (13’st Luka), Del Giudice, Chiarelli. A disposizione: Paolini, Palloni. Allenatore: Balestracci

Sassuolo: Bini, Adduci (1’st Pacchioli), Waddi (1’st Di Nicuolo), Lanese (20’st Likaj), Danesin, Di Chiara, Fabbri (20’st Ruini), Policastri (1’st Cafasso), Da Silva, Malagoli (20’st Compagnone), Owusu (13’st Cavazzi). A disposizione: Cavazza, Prandini. Allenatore, Vecchi

Arbitro: Tatti di Modena

Ammoniti: Fabbri, Melani, Cafasso

Reti: 32’pt Pagliuso, 3’st Scarpelli, 16’st Giannoni, 22’st Danesin

HELLAS VERONA – REGGIANA 3-0 / GIRONE B – TERMINATA

Hellas Verona: Cunegatti, Aprili (9’st Sylla), Berini, Diombokho (9’st De Pieri), Cuenrlato, Doga (16’st Spagnolli), Caputo, Begoncelli, Leone (22’st Vallone), Zanin (16’st Capitanio), Bisoffi (22’st Cordioli). A disposizione: Bencini, Falzoni. Allenatore. De Paoli

Reggiana: Davoli, Rozzi (22’st Donini), Magnanini, Calise, Genitoni (22’st Bertolini), Genova (31’st Giusti), Nicolini (31’st Bianchi), Puccio, Bagni (13’st Tema), Lombardi (22’st Di Lieto), Dotti (13’st La Manna). A disposizione: Denti, Luca. Allenatore. Bertoni

Arbitro: Gammuto

Ammoniti: Dotti, Zanin

Reti: 15’pt Bisoffi, 5’st Caputo, 33’st Cordioli

MODENA – PCS SANMICHELESE 4-3 / GIRONE C – TERMINATA

Modena: Ugwu, Norato, Marconi (6’st Torquati), Medici, Morselli, Muratori (19’st Ricci), Fontana (1’st Obasuyi), Lazzarotti (19’st Nekhli), Farioli, Osmani (6’st Ricciardi), Venturelli (6’st Landulfo). A disposizione: Pitotti, Leprai, Mosca. Allenatore. Fontanesi

Sanmichelese: Frizza, Solomita (6’st Tazzioli), Bellini, Vivi (30’st Baroni), Villari, Rosellini, Silingardi, Monti (30’st Roggiani), Gilioli (11’st Pannoli), Borghi (30’st Venturelli), Lamberti (36’pt Zogaj). A disposizione: Rebuttini, Martino, Ascari. Allenatore. Tosi

Arbitro: Fiorito

Ammoniti: Farioli, Medici, Borghi

Reti: 2’pt Fontana, 8’pt Monti, 8’st Obasuyi, 12’st Silingardi, 22’st Ricci, 32’st Bellini (Rigore), 39’st Landulfo

ROMA – SPAL 2-1 / GIRONE B – TERMINATA

Roma: Bouaskar, Milocco, Saviano (19’st Liturri), Colerra, Di Marino (19’st Galieti), Paul, Tombion (29’st Susin), Di Mascio (8’st Rialti), Dal Bon, Zekaj (8’st Proietti), Russo (19’st Strata). A disposizione: Barone, Liturri, Ndao, Perrotta. Allenatore. Scala

Spal: Zanetti E, Bui, Neri (1’st Barisi), Zanetti M (1’st Siiviero), Fiorellino (1’st Vecchiatini), Bernardiello, Zompetta (12’st Cassetti), Pedriali (21’st Brusa), Montanari (15’st Paiola), Infantocci, Risticelli (21’st Minotti). A disposizione: Doronzo,Bertazzo. Allenatore. Schiavon

Arbitro: Allegra di Modena

Reti: 8’pt Dal Bon, 17’pt Zekaj, 22’pt Montanari

LE PARTITE DEL SECONDO TURNO TUNO – VENERDì 30 AGOSTO 2024

ORE 20:30 REGGIANA – ROMA, STADIO “G. ZANTI ” SAN MICHELE (MO)

ORE 20:30 PCS SANMICHELESE – H. SPALATO, STADIO “SOCCHE” ROTEGLIA (RE)

ORE 20:30 FIORENTINA – KLEINBURG, STADIO “FERRARI” FIORANO (MO)