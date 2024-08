La scorsa notte, a Scandiano, i Carabinieri della locale Tenenza sono stati chiamati a intervenire per un insolito episodio che ha coinvolto due vicini di casa. Intorno alle ore 2:00, una lite è scoppiata in un condominio a causa di rumori molesti derivanti da un momento di intimità tra una coppia, che ha disturbato il riposo di un vicino. Il vicino, infastidito dal rumore, ha reagito in maniera spropositata, lanciando bottiglie di plastica contro la finestra dell’abitazione della coppia e urlando per richiamare la loro attenzione e farli smettere.

Preoccupata dalla reazione del vicino, la coppia ha deciso di chiamare il 112 per chiedere aiuto. Una pattuglia dei Carabinieri di Scandiano è intervenuta sul posto e ha subito constatato che la situazione, sebbene ormai calma, era stata originata dai rumori provenienti dall’appartamento della coppia. I militari, agendo da mediatori, hanno invitato la coppia a rispettare il riposo altrui, mentre hanno consigliato al vicino di mantenere una reazione più conforme alle leggi e meno impulsiva in situazioni simili. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, la situazione è stata riportata alla calma senza ulteriori conseguenze.