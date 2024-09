Ventotto scuole modenesi, praticamente un terzo del totale, iniziano l’anno scolastico senza la presenza fondamentale del DSGA, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: in pratica il responsabile di tutta la complessa macchina amministrativa delle scuole e la figura che organizza e coordina il personale ATA e la la gestione operativa delle scuole.

Un vero e proprio macigno che pesa in maniera insostenibile sulle scuole che dovranno quindi gestire tutti gli adempimenti iniziali senza la figura dirigenziale che, insieme al Dirigente Scolastico, segue tutte le procedure propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. I clamorosi ritardi già denunciati dalla Flc Cgil, dunque, non coinvolgono solamente il personale ATA e docente, ma impattano in maniera pesantissima anche su una figura fondamentale come quella del DSGA. Ad oggi, infatti, 28 scuole di Modena e provincia dovranno fronteggiare il grossissimo carico di lavoro tipico di questi primi giorni di anno scolastico, senza la presenza del DSGA.

Ad aggravare ulteriormente tale situazione, il fatto che molte segreterie sono del tutto sguarnite. Solo il personale già di ruolo e il personale neo immesso in ruolo, infatti, ha avuto la possibilità di essere in servizio. Le convocazioni per la scelta dell’incarico annuale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo, infatti, non sono ancora state disposte dall’USP e questo, oltre a danneggiare profondamente tutti quei precari che, a causa di tale ritardo, perderanno anzianità economica e giuridica contrattuale, impatta in maniera pesantissima anche sulle segreterie scolastiche.

I pochi assistenti amministrativi presenti, infatti, dovranno gestire tutte le prese di servizio del personale già nominato. E, in 28 scuole, dovranno farlo addirittura senza la presenza di un DSGA. A questo quadro va aggiunta anche l’imminente scadenza dei termini per la pubblicazione delle graduatorie definitive di III fascia e la successiva tornata di prese di servizio dei docenti nominati da GPS e del personale ATA convocato dalla I fascia.

Il rischio paralisi è dietro l’angolo, e per quelle scuole oltre a non avere il Dsga non hanno neppure un Preside titolare, è praticamente cosa certa!

Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo con forza: quello di quest’anno è il peggior avvio di anno scolastico da molti anni a questa parte.

La responsabilità ricade esclusivamente sul Ministero che non ha voluto prendere atto del rischio ritardi che in tempi non sospetti avevamo paventato, di aver appesantito le procedure e ridotto gli organici.

Un ministero autoreferenziale che con arroganza non dialoga e non comunica, salvo poi raccontare, nei meeting e a mezzo stampa, una realtà che invece non esiste.

(Flc Cgil Modena)