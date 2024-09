Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti formativi rivolti alle imprese del mondo del giardinaggio che vogliono affinare le loro conoscenze tecniche e culturali in materia di coltivazione di giardini e piante ornamentali e, più in generale, agli appassionati del verde.

Martedì 3 settembre, a partire dalle ore 19, presso la sala al primo piano del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, in Via XXV Aprile 3, è in programma il primo corso post estate: l’appuntamento è con Mario Ferrari, botanico, fitoiatra e autore di libri.

I corsi sono aperti anche ai privati: l’associazione ricorda però, che non si tratta di corsi abilitanti alla professione giardiniere, ma hanno l’obiettivo di diffondere la cultura del verde e del lavoro di qualità nei giardini.

Tutte le informazioni sulle iscrizioni e su come partecipare ai corsi sono reperibili sul sito www.lapam.eu.