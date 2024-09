Grandi artisti nella cornice d’eccezione dell’Ecovillaggio per rendere omaggio al Maestro. Venerdì 6 settembre alle 21 a Montale il bel canto sarà protagonista del concerto dedicato a Luciano Pavarotti, straordinario interprete della musica lirica, il cui corpo riposa presso il cimitero di Montale.

“Con questo concerto-omaggio al Maestro Luciano Pavarotti concludiamo l’estate musicale castelnovese – annuncia Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone –. Un’estate iniziata a giugno con ‘Note al Lennon’ e continuata con le varie rassegne di musica classica, jazz e liscio, che ha visto migliaia di persone partecipare ai vari concerti, segno che il desiderio di musica di qualità e dal vivo non accenna a placarsi. Siamo già al lavoro per gli eventi dei prossimi mesi sempre all’insegna della buona musica. Un ringraziamento particolare all’Ufficio Cultura del Comune per tutta la parte tecnica e organizzativa”.

Così Silvia Pini, imprenditrice di EcoVillaggio: “È un onore sostenere iniziative culturali in favore della cittadinanza che riuniscono nella cornice della bella piazza inaugurata lo scorso anno ed intitolata proprio al Tenore che ha scelto Montale come dimora eterna. Anche quest’anno il bel canto dedicato a Pavarotti risuonerà nel parco di Ecovillaggio ricordandoci quanto l’arte, la cultura e la natura valorizzano lo stare bene insieme”.

Sul palco allestito all’Ecovillaggio salirà un gruppo vocale di grande talento, composto dal soprano Renata Campanella, dal mezzosoprano Anna Malavasi, dal tenore Diego Cavazzin e dal baritono Marzio Giossi. Il soprano Campanella ha avuto ruoli da protagonista nelle più celebri opere andate in scena in importanti palcoscenici italiani come il Teatro Galli di Rimini, il Bellini di Catania, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Regio di Parma, al Teatro Municipale di Piacenza, il Teatro Grande di Brescia, il Comunale di Ferrara e l’Arcimboldi di Milano. Anna Malavasi è un mezzosoprano di caratura internazionale che nel corso della carriera ha lavorato con i più celebri direttori d’orchestra tra cui Zubin Mehta con l’orchestra dei Berliner Philarmoniker e Riccardo Muti. Dopo aver vinto i concorsi Spazio Musica di Orvieto e Opera Classica di Bad Schwalbach, Cavazzin debutta sulla scena lirica nel 2012 come Pinkerton in una tournée nordeuropea di Madama Butterfly, per poi proseguire la carriera nei maggiori teatri italiani ed internazionali, da Roma a Graz, da Bologna a Copenaghen. Marzio Giossi si è imposto all’attenzione del pubblico come vincitore di numerosi concorsi, tra cui il Battistini di Rieti, il Laboratorio lirico di Alessandria, il Bastianini di Siena e Voci Verdiane di Busseto, per poi ritagliarsi un ruolo da protagonista in tante celebri opere, esibendosi in teatro prestigiosi come La Scala di Milano, Regio di Parma, Regio di Torino, Comunale di Firenze, Comunale di Modena Champs Elysées di Parigi, Opéra di Osaka, National Concert Hall di Dublino e tanti altri.

L’accesso è da via Beniamino Gigli, il concerto – ad ingresso libero e gratuito – è a cura di Laboratorio Culturale ET, promosso dal Comune di Castelnuovo Rangone e dall’EcoVillaggio e sostenuto da Fondazione di Modena.