Giovedì 5 settembre si terrà presso il Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore (Via del Pozzo, 71, Modena) il test di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per l’Anno Accademico 2024-2025, organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

I candidati e le candidate sono attesi entro le ore 9, mentre l’inizio della prova è previsto per le ore 11. Saranno 100 i minuti a disposizione per completare il test, che si svolgerà su supporto cartaceo.

Il numero dei posti disponibili per le classi dei CdL afferenti alle professioni sanitarie è di 563, mentre le domande presentate sono 1047. A questi posti si aggiungono ulteriori 26 riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero.

Di seguito i posti disponibili per corso, con accanto i posti aggiuntivi riservati agli extracomunitari:

Dietistica (classe L/SNT3) – sede di Modena: 15 posti (+3 per extracomunitari)

Fisioterapia (classe L/SNT2) – sede di Reggio Emilia: 39 posti (+1 per extracomunitari)

Assistenza sanitaria (classe L/SNT4) – sede di Reggio Emilia: 25 posti (+0 per extracomunitari)

Infermieristica (classe L/SNT1) − sede di Modena: 160 posti (+2 per extracomunitari)

Infermieristica (classe L/SNT1) − sede di Reggio Emilia: 120 posti (+4 per extracomunitari)

Logopedia (classe L/SNT2) – sede di Reggio Emilia: 23 posti (+1 per extracomunitari)

Ostetricia (classe L/SNT1) – sede di Modena: 24 posti (+1 per extracomunitari)

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (classe L/SNT2) – sede di Reggio Emilia: 28 posti (+2 per extracomunitari)

Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3) – sede di Modena: 27 posti (+3 per extracomunitari)

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (classe L/SNT3) – sede di Modena: 18 posti (+3 per extracomunitari)

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3) – sede di Modena: 36 posti (+4 per extracomunitari)

Igiene Dentale (classe L/SNT3) – sede di Modena: 20 posti (+0 per extracomunitari)

Terapia Occupazionale (classe L/SNT2) – sede di Reggio Emilia: 28 posti (+2 per extracomunitari).

Per quanto riguarda la provenienza geografica, le province con il maggior numero di domande sono Modena e Reggio Emilia, rispettivamente con 499 e 364 domande. Oltre all’Emilia-Romagna, le regioni che hanno registrato il maggior numero di domande sono la Campania, la Puglia e la Lombardia.

In termini di età, le candidature sono per lo più concentrate nella fascia 19-20 anni, che rappresenta il gruppo più numeroso. Seguono le fasce 21-22 e 23-25 anni, mentre una piccola parte delle domande proviene da candidati di età compresa tra i 17 e i 18 anni. Sono cinque i candidati over 50 presenti iscritti al test.

La commissione, presieduta dal Prof. Pierantonio Bellini, è coadiuvata da oltre novanta unità di personale tecnico-amministrativo addette al servizio di vigilanza. Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Milano, responsabile delle Segreteria Studenti di area scientifica di Unimore.