A meno di sette giorni dal GP d’Aragona, il Ducati Lenovo Team è pronto a tornare in pista sul Misano World Circuit Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il primo dei due appuntamenti previsti sul tracciato romagnolo. Infatti, dal 20 al 22 settembre, il Campionato Mondiale MotoGP farà nuovamente tappa a Misano per il quattordicesimo round stagionale.

Sia per Francesco Bagnaia che Enea Bastianini, l’appuntamento in programma sulla Riviera Romagnola è uno dei più sentiti della stagione essendo il primo residente a Pesaro, a pochi chilometri da Misano, e il secondo originario di Rimini. Dopo l’epilogo sfortunato del GP d’Aragona, il Campione del Mondo in carica torna in pista con la voglia di riscattarsi. Bagnaia dovrà però fare i conti con una forma fisica non ancora al 100% dopo l’incidente di domenica scorsa in gara, oltre che ad una concorrenza agguerrita. Dopo il dodicesimo GP della stagione, il pilota di Torino occupa la seconda posizione in classifica generale con un ritardo di 23 punti sull’attuale leader del Campionato Jorge Martín (Pramac Racing).

Enea Bastianini, quinto ad Aragón nonostante un fine settimana in salita, arriva a Misano con l’obiettivo di ritrovare buone sensazioni in sella alla sua Desmosedici GP e tornare a lottare per le prime posizioni davanti al pubblico di casa. Il pilota di Rimini, che qui aveva conquistato il suo primo podio in MotoGP, un terzo posto nell’edizione del Gran Premio del 2021, occupa la quarta posizione in Campionato ad un solo punto dal terzo classificato Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP).

Oltre ai numerosi tifosi che parteciperanno al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, i piloti Ducati riceveranno anche il prezioso sostegno di tutti i Ducatisti che assisteranno all’evento dalla Tribuna Ducati, alla Curva del Carro.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 2° (276 punti)

“Sono davvero felice di correre a Misano questo fine settimana. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un evento emozionante: correrò a pochi chilometri da casa e ci saranno sicuramente tantissimi appassionati a sostenerci. Sappiamo di avere un buon potenziale su questo tracciato e sarà fondamentale riuscire a fare un buon lavoro da subito per poter essere competitivi. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sto lavorando sodo per poter correre senza fastidi”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 4° (228 punti)

“L’anno scorso ero stato costretto a saltare il Gran Premio a causa dell’infortunio; quindi, sono contento di poter scendere finalmente in pista a Misano. Correre qui è sempre qualcosa di speciale: sono cresciuto e abito a pochi chilometri dal circuito; perciò, è a tutti gli effetti la mia gara di casa. Rispetto alla settimana scorsa, penso che a Misano dovremmo ritrovare sensazioni migliori. In ogni caso, sarà importante riuscire ad essere veloci fin dal venerdì e fare poi una buona qualifica. Daremo il massimo e non vedo l’ora di correre davanti a tutti i nostri tifosi”.

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista venerdì 6 settembre alle ore 10:45 locali CEST per la prima sessione di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini.