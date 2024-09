I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, stanno svolgendo un intervento di riparazione sulla rete gas di Castelfranco Emilia, in Via Emilia Ovest, all’altezza dell’intersezione con via Cartiera.

I lavori, in Pronto Intervento, sono iniziati nel tardo pomeriggio di ieri in seguito a una segnalazione nata dall’attività programmata di ricerca fughe in rete, svolta dalla stessa società del Gruppo Hera.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, che dovrebbero concludersi nella giornata di oggi, è stato necessario chiudere al traffico veicolare via Emilia, all’altezza del cantiere.

Durante la chiusura dell’incrocio, in accordo con la Polizia Municipale, il traffico è stato deviato nelle vie parallele, mediante idonea cartellonistica. Non sono previste interruzioni del servizio ai residenti nella zona.