L’Amministrazione Comunale rende noto il primo elenco di interventi di manutenzione straordinaria per le strade del territorio comunale. Un appalto di 254.000€ per il rifacimento del manto di usura sulle seguenti strade:

– Via Giuseppe Verdi;

– Via Milazzo;

– Via Silvio Pellico;

– Via Giuseppe Luosi (tratto compreso fra l’incrocio via Castelfidardo e Piazza Garibaldi)

– Via Giacomo Leopardi;

Nella spesa è incluso anche un intervento su Via Cazzuola, finalizzato al recupero della planarità della superficie stradale, lungo un ampio tratto. A seguito della stipula del contratto di appalto, avvenuta in data 8 Agosto, è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori, in cui è stato dato atto del programmato svolgimento di alcune importanti manifestazioni nel centro storico di Mirandola (Mirandola Buskers, Festa del Volontariato e la Notte Gialla), al fine di non ostacolare il regolare svolgimento delle stesse, si è scelto di fissare l’inizio dei lavori per il giorno 10 Settembre 2024.

Per il completamento dei lavori la ditta appaltatrice avrà a disposizione un totale di 52 giorni.

“Come anticipato nel programma elettorale, la riqualificazione delle strade comunali rappresenta una priorità per l’Amministrazione, che dopo questa prima tranche di lavori, prevede di approvare un’ulteriore importante progetto di manutenzione straordinaria da oltre 400.000€. Confidiamo di completare questi primi interventi proprio entro i primi cento giorni di mandato” – ha ricordato l’Assessore Federica Luppi.