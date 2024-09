Come preannunciato nei mesi scorsi, la Giunta ha deciso di istituire una nuova area dedicata al posteggio di autovetture in servizio pubblico taxi all’interno di piazza del Francia.

L’obiettivo è favorire l’accessibilità alla zona vista l’emergenza dovuta alla presenza del “cantiere Garisenda” che ha portato alla chiusura al transito veicolare di via San Vitale con notevole impatto sulla circolazione sia dei mezzi privati che dei mezzi pubblici.

A seguito della chiusura di via San Vitale, in particolare nelle giornate di T-days, l’accessibilità per il trasporto pubblico non di linea alla piazzola taxi in piazza della Mercanzia è particolarmente difficoltoso in quanto, in tali giornate, la circolazione in via Castiglione diventa a doppio senso di marcia (da via Farini a via Caprarie) per poter garantire l’accesso alla zona del quadrilatero.

Al fine di agevolare l’erogazione del servizio taxi e di ridurre l’interferenza con gli altri utenti della strada, è stata quindi identificata questa nuova area, attiva 7 giorni su 7, all’interno di piazza del Francia che, fino a cessata esigenza imposta dal cantiere della Garisenda, sostituirà la piazzola taxi di piazza della Mercanzia.

Nella stessa area verrà inoltre realizzato anche uno stallo dedicato al carico e scarico per la zona del Quadrilatero.