Al via a Maranello il Settembre Pedagogico, un programma di iniziative, eventi, proposte e interventi rivolti a famiglie e studenti in occasione della partenza del nuovo anno scolastico.

“L’inizio del nuovo anno scolastico è un momento sempre molto importante per tutta la comunità”, spiega Laura Costi, assessore alle politiche scolastiche ed educative e per la famiglia.

“Come amministrazione comunale vogliamo offrire a genitori, bambini e ragazzi una serie di opportunità e occasioni di incontro e approfondimento, di conoscenza dei servizi scolastici, degli spazi e delle strutture, con un programma di eventi che parte a settembre e prosegue lungo tutto l’anno scolastico, cui si affiancano interventi operativi e di supporto come il piano dell’offerta formativa, condiviso con le scuole, le borse di studio e i contributi per i libri di testo”.

Il primo appuntamento è giovedì 5 settembre alle ore 17 con le Feste di Benvenuto e Bentornato per le famiglie e i bambini iscritti al nido d’infanzia e allo Spazio bambini, presso i Nidi d’infanzia Le Coccinelle, Virgilia e Aquilone. Festa di riapertura anche alla sede di Maranello del Centro per le Famiglie distrettuale, sabato 21 settembre alle 16.30 con “Famiglie in festa”. Seguiranno gli Open Day con prolungamenti orari dei servizi scolastici comunali: pre e post scuola nelle scuole dell’infanzia e primarie statali (venerdì 27 settembre), spazio aperto allo Spazio Bambini di Via Magellano (sabato 28 settembre), cucine aperte nei centri di produzione dei pasti delle scuole con possibilità di assaggiare alcune pietanze, presso i Centri Melograno di Pozza e Pomo d’Oro di Maranello (sabato 5 ottobre dalle 10 alle 12). A settembre prosegue anche il “Progetto di continuità” avviato in primavera tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, mentre da ottobre prenderà il via Officina Parsimonia, esperienze a spreco zero per bambini e famiglie: un calendario di laboratori, incontri, giochi, letture rivolto a tutta la comunità, finalizzato a promuovere la cultura della riduzione degli sprechi e la consapevolezza sugli stili di vita, presso il Centro per le Famiglie di Maranello.

Diverse le proposte formative e informative rivolte ai genitori, famiglie e studenti: da settembre a novembre un ciclo di conferenze dedicato alle famiglie con bambini 0/6 anni, sulle strategie per affrontare i capricci, suggerimenti in tema di svezzamento e alimentazione sana, consigli per viaggiare e giocare in sicurezza. Ai ragazzi delle medie sarà riproposto il progetto di orientamento “Una scelta grande: conoscere per orientarsi”, rivolto agli studenti e alle famiglie delle classi II° e III° della scuola secondaria di I° grado, che si pone l’obiettivo di fornire strumenti e informazioni necessari per una scelta il più consapevole possibile della scuola secondaria di II° grado, con incontri pubblici e in classe con esperti e testimonianze aziendali. Il programma completo del Settembre Pedagogico è disponibile sul sito Internet del Comune di Maranello.