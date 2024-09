Il Prof. Paolo Pavan, docente del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore, è il nuovo Presidente della Associazione Società Italiana di Elettronica (SIE). Il suo mandato ha preso il via in occasione dell’Assemblea dei soci SIE, durante la riunione annuale tenutasi a Genova.

“Sono orgoglioso, felice e onorato di presiedere un’associazione di prestigio come la Società Italiana di Elettronica e mi appresto ad iniziare questa nuova avventura con energia ed entusiasmo – ha commentato il Prof. Pavan -. Il nostro Ateneo è sempre stato un socio attivo della SIE e Unimore ha anche contribuito alla creazione di industrie partendo da spin-off create da colleghi e studenti”.

“In Italia e nel mondo stiamo vivendo un momento molto particolare – continua il Prof. Pavan -. Il COVID ha cambiato l’uso delle tecnologie elettroniche e ha evidenziato l’importanza dell’hardware per lo sviluppo di nuovi prodotti. L’Europa, in particolare, ha riconosciuto la grande dipendenza dai chip che provengono dall’estremo oriente o dagli USA e sta cercando di promuovere iniziative per il rilancio del settore dei semiconduttori. Il Chips Act europeo e la versione italiana sono gli strumenti che sono stati proposti in questo momento. In Italia la Fondazione Chips.it e il finanziamento di una nuova Pilot Line per la produzione di dispositivi elettronici basati su semiconduttori ad ampio bandgap sono le due iniziative principali che daranno stimoli per il prossimo futuro”.

“L’altra faccia della medaglia è la “crisi vocazionale” per gli ingegneri elettronici, molto richiesti ma poco numerosi, anche a livello internazionale – conclude Paolo Pavan -. SIE ha attivato azioni specifiche per migliorare la conoscenza dell’elettronica presso il grande pubblico e le famiglie dei futuri studenti. Mi auguro che le iniziative in corso e quelle che attiveremo riusciranno a lasciare un segno nel panorama nazionale.”

L’Associazione Società Italiana di Elettronica (ex Gruppo Italiano di Elettronica) è un’associazione senza scopo di lucro le cui finalità istitutive sono la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico nel settore dell’Elettronica. In particolare, proprio in questi anni è diventata sempre più evidente la importanza dell’elettronica in Europa e nel mondo (www.associazione-sie.it ).

Paolo Pavan è docente di elettronica, ordinario dal 2004, attualmente Delegato del Rettore per la Ricerca scientifica. Ha ricoperto diversi ruoli a livello nazionale (Presidente Commissione ASN) e internazionale (membro dello Steering Committee di conferenze internazionali). Si occupa principalmente di dispositivi a semiconduttore e di sistemi elettronici per applicazioni industriali. È autore di più di 200 lavori scientifici, libri e capitoli di libri, titolare di brevetti ed è stato socio fondatore di due spin-off con studenti Unimore.