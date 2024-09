Un uomo di 77 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 11:00 in un infortunio avvenuto in un’azienda agricola di stradello Canneti a Castelnuovo Rangone. L’uomo è stato trovato privo di vita all’interno del capannone della sua azienda, schiacciato da una rotoballa di fieno. Nonostante l’intervento dei sanitari inviati dal 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri.