Sabato 14 settembre alle ore 11,00 sarà inaugurata la nuova tangenziale di San Cesario, opera che si sviluppa per oltre tre chilometri in territorio pianeggiante nel margine est dell’abitato di San Cesario sul Panaro e prevede la realizzazione di un asse principale e di tre intersezioni a rotatoria situate in corrispondenza dei punti iniziale e finale del tracciato e del punto di intersezione con la viabilità preesistente.

L’inaugurazione è aperta a tutta la cittadinanza con ritrovo a partire dalle ore 10.45 alla rotatoria di via Boschetti, a San Cesario.

Il sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi sottolinea che «in questi giorni sono state completate le ultime verifiche e finalmente ora ci sono le condizioni per chiudere il cantiere e aprire la strada. Nei prossimi giorni saranno completati anche i restanti passaggi burocratici poi, finalmente, sabato mattina faremo l’inaugurazione. Vista l’importanza di questa infrastruttura, abbiamo organizzato un momento aperto alla cittadinanza, dove racconteremo gli sviluppi del cantiere e i futuri scenari per la comunità di San Cesario. Sarà un momento di festa, dunque, ma anche l’occasione per ragionare del futuro del nostro territorio. Per questo – conclude Zuffi – ci tengo particolarmente ad invitare tutti i cittadini e le cittadine a partecipare all’evento».

L’opera è stata affidata al Consorzio stabile modenese (Csm), ed è realizzata dalle ditte esecutrici Frantoio fondovalle di Marano sul Panaro e Baraldini Quirino Spa di Mirandola.

L’opera presenta un quadro economico di oltre 25,6 milioni di euro, risorse sono messe a disposizione della Provincia dalla società Autostrade per l’Italia, che si era incaricata anche del progetto, nell’ambito delle opere complementari connesse con la realizzazione della quarta corsia dell’Autosole, affidando poi alla Provincia la direzione dei lavori dell’infrastruttura.