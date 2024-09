Si è introdotto in un’abitazione minacciando il proprietario, che ha poi aggredito a pugni, gli ha intimato di consegnargli i soldi. L’arrivo della sorella della vittima ha però fatto desistere il malvivente che si è dato la fuga abbandonando il suo progetto delittuoso. Ne ha però subito organizzato un altro e a distanza di circa un’ora dal fallito tentativo di rapina ha consumato un furto con spaccata ai danni di un negozio di parrucchiere impossessandosi del fondo cassa per 400 euro e di vari prodotti e accessori per parrucchiere.

I carabinieri di Correggio, a cui e rispettive vittime hanno formalizzato le denunce, grazie all’eccezionale connubio tra le indagini tradizionali fatte da acquisizioni di importanti dichiarazioni testimoniali e la tecnologia data dai filmati delle telecamere del negozio depredato e altre di abitazioni private, hanno consentito di raccogliere elementi di presunta responsabilità a carico di un uomo. Per questi motivi con l’accusa di tentata rapina, lesioni personali e furto aggravato i Carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 42enne residente a Bologna. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Gli episodi sono avvenuti lo scorso 31 agosto