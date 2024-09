Alla presenza delle autorità cittadini e con grande partecipazione di atleti e di pubblico, si è aperto poco fa, a suon di musica, il weekend che celebra l’associazionismo, il volontariato e lo sport guastallese e che ha trasformato il centro storico di Guastalla in una grande e colorata palestra a cielo aperto dove si esibiscono diverse società sportive in rappresentanza delle discipline più diverse. Ad inaugurare la 9a edizione della FESTA DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO, un corteo di tutte le associazioni che partecipano alla manifestazione e l’accompagnamento musicale del gruppo Red in Black Marching Band di San Martino in Rio.

La Festa dello Sport e del Volontariato proseguirà, come da programma, fino a stasera. Purtroppo, a causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Emilia Romagna sono annullate le attività all’aria aperta previste per domani pomeriggio (domenica 8 settembre) mentre rimangono confermate quelle che si svolgono al chiuso: la manifestazione pugilistica Italia vs Croazia, con incontri dilettantistici e professionistici a cura di Boxe Guastalla Paolo Motta (dalle ore 16.00); lo spettacolo di burattini “Il sego della Vecchia” (dalle ore 17.00) nella Chiesa di San Francesco dove è possibile ammirare anche l’esposizione di burattini della famiglia Menozzi e Anna Rosa Stecco, a cura di Anpi Guastalla, e “MODELLISMO & STORIA DI FIRENZE”, esposizione di modellismo interattiva per bambini. Confermato anche l’allenamento agonistico regionale UISP Discipline Orientali di Judo, oltre ad un incontro di formazione tecnica, al Pala Chiarelli-Donati (dalle 9,30 alle 12,30).

L’iniziativa #PREMIATLETA 2024, che premia atleti distintisi nell’annata 2023-2024. è rimandato a sabato prossimo, 14 settembre, sempre in piazza Mazzini alle ore 20.00.