A partire da lunedì 9 settembre, sulla strada statale 724 ‘Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo’ saranno eseguiti lavori di manutenzione sulla rampa di uscita dello svincolo numero 18, in direzione Sassuolo.

Per consentire gli interventi la rampa sarà chiusa al traffico per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni fino a sabato 14 settembre, con uscita consigliata allo svincolo ‘Baggiovara’.