E’ di due feriti, uno in modo grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6:00 in via Anna Frank a Reggio Emilia. Due le autovetture coinvolte, una persona bloccata nell’abitacolo estratta dai vigili del fuoco. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Reggio Emilia. Sul posto, oltre ai sanitari, la Polizia locale.

Altri tre feriti, tutti trasportati all’Ospedale di Reggio Emilia in condizioni di media gravità, in un altro scontro tra due autovetture avvenuto ieri sera intorno alle 20:00 sulla SS 63, a Felina (Castelnovo Monti). Tre le ambulanze inviate dal 118, sul posto assieme ai Vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.

A scontrarsi un’autovettura Audi A4 condotta da una 59enne di Reggio Emilia con a bordo un 68enne di Reggio Emilia, e una Dacia Duster 62enne di Castelnovo Monti. Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della radiomobile di Castelnovo Monti, l’Audi scendeva in direzione Reggio Emilia mentre la Dacia saliva in direzione opposta quando, per cause al vaglio, si è verificato l’impatto frontale.