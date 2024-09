Felicitazioni da parte di tutto il personale della Provincia di Modena al presidente Fabio Braglia e alla compagna Lidia per la nascita della piccola Erika, oggi lunedì 9 settembre.

E’ quanto espresso dalle dipendenti e dai dipendenti dell’Ente che hanno voluto esprimere i migliori auguri al presidente Braglia e alla compagna, insieme ai consiglieri provinciali che si congratulano “per la lieta notizia, con la certezza che sarete due genitori meravigliosi e che la piccola Erika Braglia non poteva desiderare di meglio. Alla vostra bellissima famiglia va il nostro caloroso e affettuoso abbraccio”.

Nel corso della mattinata il presidente Braglia ha voluto poi ringraziare, oltre a tutto il personale della Provincia, anche la struttura ospedaliera di Sassuolo in cui è avvenuto il parto, sottolineando che «in un momento così importante nella vita di una persona, siamo stati accolti con professionalità, cura e attenzione costante. In un periodo in cui la sanità è spesso nell’occhio del ciclone, ci tengo a ringraziare tutta la struttura dell’ospedale di Sassuolo, lo staff di ostetricia e ginecologia, tutte le operatrici e gli operatori che ogni giorno dedicano la propria vita al servizio degli altri con passione e sacrificio. Per queste ragioni dobbiamo tutelare e rafforzare la nostra sanità, fatta di donne e uomini straordinari».

La nostra Redazione si unisce agli auguri e alle felicitazioni per questo lieto evento.