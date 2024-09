È stata presentata oggi presso il Teatro Carani di Sassuolo “La Città in Scena”, rassegna in cui sono il talento, la passione e la creatività di artisti locali, associazioni e appassionati ad essere protagonisti. Un fitto cartellone spettacoli da ottobre a maggio arricchirà ulteriormente “Emozione Continua”, la stagione teatrale 2024/25 del teatro sassolese.

L’elenco degli enti e degli artisti coinvolti è ampio, segno della grande partecipazione e affetto della comunità sassolese verso il suo ritrovato teatro. Tra i protagonisti: Scuola Corale Puccini, Corpo Bandistico “La Beneficenza”, NonSoloGospel Choir, Movieband (Alessio Borghi, Alberto Paderni, Giovanni Stefani), Nicola Ferrari, Avanzi di Balera Modenesi, 8mani e K3, Circolo Amici della Lirica, Associazione Evoè, STED, Sottospirito, Associazione Emilii, Scuola Secondaria Musicale “Ruini”, Circolo culturale Artemisia, CTG “Dai Vint ai Traeinta”, Borghi Bros, BigFoot, Pandora, Rock’s, Quinta Parete, ANFFAS Sassuolo, MeteAperte, Librarsi, Gypsinduo e Isabella Dapinguente, Sol per ‘na sira, Compagnia H.O.T. Minds, BiFolk, Accademia Filarmonica Sassolese e molti altri…

IL PROGRAMMA

La rassegna è inaugurata domenica 13 ottobre dalla Rassegna Corale “Città di Sassuolo”, che arriva quest’anno alla sua 48ma edizione. Si succederanno sul palco Nonsologospel Choir, Compagnia H.O.T. Minds, i solisti dell’Accademia Filarmonica di Sassuolo e la Scuola Corale “G.Puccini”. Conduce la serata Massimo Marani. Giovedì 17 ottobre Alessio Borghi, Giovanni Stefani e Alberto Paderni con Movieband – Musiche da cinema, promettono di condurci in un viaggio musicale nella storia del cinema diretto dai produttori e musicisti, mentre il giorno successivo, venerdì 18 ottobre sarà invece Nicola Ferrari, cantautore sassolese, a calcare il palco del Carani proponendo il suo punto di vista sulla rivoluzione musicale portata dal Britpop attraverso musica dal vivo, racconti e videoproiezioni, portando sul palco i grandi successi di band come Oasis, Blur, e Verve. In esclusiva per la serata del 18 ottobre, e in prima assoluta, Nicola Ferrari presenterà il suo primo E.P., creando una sorte di “ponte” tra questi artisti – che sono da sempre i suoi riferimenti musicali e fonte d’ispirazione – e la sua musica inedita, unendo così passato e futuro.

Mercoledì 23 ottobre spazio all’improvvisazione teatrale e alla musica con 8mani e K3 e il loro “Ottava Nota”: uno spettacolo che combina musica e teatro in una jam session coinvolgente in cui quattro attori daranno vita a storie improvvisate create sul momento a partire dagli spunti forniti dal pubblico. Il ritorno dell’Opera al Carani con La Bohème sarà celebrato sabato 16 novembre da un’interessante lezione-concerto proposta dal “Circolo Amici della Lirica” dal titolo “Aspettando l’Opera”. Sarà questa infatti l’occasione per introdurre e approfondire il capolavoro di Puccini che il giorno successivo andrà in scena sul palco del Carani.

Sabato 23 novembre alle 17, due giorni prima la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Circolo Culturale Artemisia propone “Del mio dolce ardor”, uno spettacolo di e con Maria Antonietta Centoducati sulla figura di Artemisia Gentileschi.

La grande musica continua ad attraversare l’autunno sassolese con il Concerto di Santa Cecilia, in programma per domenica 24 novembre, che vedrà sul palco la Corale Puccini insieme al corpo bandistico “La Beneficenza”. Le celebrazioni del centenario Pucciniano proseguono giovedì 19 novembre con “Le Villi”, un progetto in cui storiche associazioni musicali, artistiche e teatrali del territorio, giovani e giovanissimi interpreti, guidati da professionisti calcheranno il palcoscenico del Carani per portare il primo, grande, lavoro del Maestro toscano alle orecchie e agli occhi della città. Il progetto è proposto e realizzato da Amici della Lirica, Accademia Filarmonica di Sassuolo, Ass Evoè, Ass STED, Ass Sottospirito, Ass Emilii, Scuola secondaria musicale Ruini e altri.

Quinta Parete, insieme a H.O.T. Minds, ANFFAS Sassuolo e Meteaperte propone una serata di teatro, musica e inclusione venerdì 6 dicembre con “Patchwork”, mentre, passato l’anno, mercoledì 12 febbraio a stemperare il freddo dell’inverno ci penseranno le calde atmosfere da milonga proposte da Gypsinduo e Isabella Dapinguente con “Notti di Buenos Aires”. Il concerto saprà mostrare il filo invisibile che lega europa e america latina tra le generazioni in un mix di storie di migrazioni, contaminazioni e tango per orchestra, ballerini e attrice.

La commedia dialettale de i “Sol per ‘na sira” il 28 marzo con “Na Bèla Famiia” riempirà la platea di pubblico e di risate, mentre domenica 30 marzo è la Compagnia H.O.T. Minds che porta in scena “Hèros”, uno spettacolo musicale avvincente, che tratta di eroismo, coraggio e amore. Gli H.O.T. Minds, con musiche eseguite dal vivo, per la prima volta tradotte in italiano, e con canzoni inedite, trasporteranno il pubblico in un viaggio emozionante tra il mito e la magia dell’antica Grecia.

Dopo il successo della scorsa stagione “Gypsi&Folk – Carani Airlines”, venerdì 4 aprile torna il fortunato connubio tra Gypsinduo e Bifolk con “THE S3CRET SHOW”, durante il quale alla ricchezza di suoni unica e indomabile del trio sul palco si unisce il pubblico, che avrà – come sempre – un ruolo attivo e fondamentale per tutta la durata della rotta. I Borghibros, affermata formazione sassolese, celebreranno i loro 25 anni di carriera il 26 febbraio con un grande concerto.

Chiude la rassegna domenica 4 maggio il giovanissimo e talentuoso ensemble dell’Accademia Filarmonica Sassolese che proporrà la La Sesta Sinfonia di Ludwig Van Beethoven. Un “Canto della natura” il cui ascolto sarà accompagnato dalla pianista e divulgatrice musicale Diana Re.

I biglietti per alcuni spettacoli della rassegna “La Città in Scena” sono già acquistabili in biglietteria e online sul sito www.teatrocarani.it, dove è possibile consultare la stagione completa.

La biglietteria di via Mazzini è aperta il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, il mercoledì dalle 15:30 alle 19:30 e il venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

Per informazioni scrivere a biglietteria@teatrocarani.it oppure consultare il sito web www.teatrocarani.it