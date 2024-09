BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Buona anche la seconda per l’Italia: dopo aver battuto la Francia in rimonta, infatti, la Nazionale di Luciano Spalletti si libera anche di Israele Budapest con il risultato di 2-1. Il ct azzurro propone diversi cambi rispetto alla partita contro i transalpini, con Kean e Raspadori dal primo minuto al posto di Pellegrini e Retegui, mentre in difesa spazio a Gatti e Buongiorno, con Bellanova a destra. Proprio quest’ultimo è protagonista chiudendo in anticipo Salomon, e spingendo molto sulla propria fascia anche in fase offensiva. Alla mezz’ora si rivede Israele ancora con Solomon, ma al 38′ ecco il vantaggio azzurro: controllo di Kean e apertura di Raspadori per Dimarco, cross in mezzo a premiare l’inserimento del solito Frattesi, in rete per la seconda partita di fila. Lo stesso Frattesi va vicino al raddoppio in avvio di ripresa, ma l’Italia rischia per il tiro di Jehezkel, chiuso in maniera perfetta dall’ottimo riflesso di Donnarumma. Il rischio corso scuote gli Azzurri, che trovano il raddoppio al 62′: Frattesi recupera palla e serve Raspadori, che si gira e trova il tiro; para Gerafi, ma sulla respinta è pronto Kean per un facile tap-in. Al 75′ arriva anche il tris con Tonali, con un altro gol dopo la respinta del portiere, ma questa volta è fuogioco per questione di centimetri.

La partita si riapre al 90′ con la rete di Abu Fani, che sfrutta una palla vagante su cui i difensori dell’Italia sono reattivi per scaricare in rete un bel destro su cui Donnarumma non riesce a intervenire. Gli ultimi minuti sono quindi molto intensi, con Israele che mette pressione per provare a inseguire un pareggio che però non arriva: vittoria quindi importante per gli Azzurri, che con carattere battono un avversario non facile, dando importanti conferme dopo il successo all’esordio con la Francia.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).