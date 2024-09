Tra via Erbosa e via Indipendenza, Ares colpisce ancora. Un fine settimana intenso quello dell’agente a quattro zampe dell’unità cinofila della Polizia Locale, impegnato con i colleghi nei controlli delle aree interessate da fenomeni di degrado, spaccio e consumo di stupefacenti.

Il primo colpo Ares lo ha assestato in via Erbosa, in zona Navile, quando ha condotto gli agenti verso un albero e lì, sotto le frasche, sono emersi tre panetti di hashish dal peso di circa 330 grammi. Non pago, il cane dell’unità cinofila ha proseguito nella sua attività in via Indipendenza dove, tra una colonna del portico e una recinzione di cantiere, ha scovato altri tre panetti di hashish dal peso poco superiore a 320 grammi. In questo caso, sulle confezioni erano presenti un’etichetta raffigurante la bandiera della Spagna, un toro ed un pallone da calcio. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.