Un nuovo appuntamento della storica rassegna dei Concerti al Chiaro di Luna, in programma lunedì sera, 16 settembre, a San Giovanni di Querciola, sancisce un passaggio importante per il sostegno al turismo del territorio appenninico. Il Comune di Viano infatti ha deciso di aderire alle attività di promozione turistica dell’Unione Appennino Reggiano, portate avanti attraverso l’Ufficio IAT di Castelnovo Monti, il sito web www.appenninoreggiano.it, l’App per tutti gli smartphone APPennino Reggiano Turismo.

L’importante passaggio è stato sancito nella sede dell’Unione Appennino dal Sindaco di Castelnovo Monti e Presidente dell’Unione Emanuele Ferrari, e dal Sindaco di Viano Fabrizio Corti. “Sono molto contento di questa scelta – ha detto Ferrari – che credo rappresenti un segnale importante di prospettiva, di futuro, di coesione di un territorio che si allarga, anche se di fatto non è mai stato separato: noi ci siamo sempre visti come un territorio che va dal crinale alla pedecollina. Ci sono delle eccellenze assolute nel comune di Viano non solo dal punto di vista paesaggistico ma anche culturale, per cui ringrazio per questa scelta il Sindaco Corti. Attiviamo un percorso che secondo me potrebbe diventare un primo passo per un possibile ulteriore allargamento della nostra promozione turistica e territoriale”.

“Dal canto mio – aggiunge Corti – ringrazio l’ufficio IAT che ha capito quanto fosse necessario per un Comune come il nostro entrare a far parte di un gruppo, di una proposta più ampia: sono stato sollecitato non solo da cittadini in questo senso, ma anche da attività e realtà che fanno promozione e che ospitano eventi e turisti sul nostro territorio. Essere fuori da una rete cominciava ad essere problematico. Ritengo questo un primo, importante obiettivo raggiunto, e mi fa davvero piacere inaugurare questo percorso con uno dei Concerti al Chiaro di Luna, la rassegna più longeva del territorio che suscita sempre grande interesse. Ringrazio gli uffici che ci hanno lavorato, i sindaci che hanno creduto in questo obiettivo allargato, nella convinzione che tutti i progetti unitari che portiamo avanti hanno come scopo il bene della collina e della montagna”.

Il concerto è dunque in programma il 16 settembre, a San Giovanni di Querciola, alle ore 21 nella Chiesa parrocchiale del paese. Sarà protagonista il duo DissonAnce, composto da Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin alle fisarmoniche, che proporranno musiche di Bach, Rossini, Piazzolla, Gardel, Caberlotto, Rodriguez. Come tutti i concerti del ciclo al Chiaro di Luna, l’ingresso sarà libero e gratuito.