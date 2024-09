Il Comune di Castelvetro ha consegnato alla Sistem Costruzioni i lavori dell’ultimo stralcio dell’ampliamento della scuola media Anna Frank del capoluogo. La novità importante rispetto ad un cantiere che ha visto cinque anni di continui “stop and go”, sono questa volta i tempi certi di ultimazione dei lavori, previsti entro il settembre 2025, in tempo per l’apertura dell’anno scolastico 2025-26.

Il primo cantiere dell’opera, relativa alla costruzione in materiale ligneo di quattro nuove aule con relativi servizi igienici disposti su due piani, fu avviato nel 2019, per essere interrotto l’anno successivo per il doppio lockdown della pandemia Covid. Lo stesso anno emersero problemi sugli stati d’avanzamento e sulla capacità della ditta appaltatrice di portare a termine i lavori. Da questo momento si susseguirono alterne vicende, tra risoluzione di contratti, fallimenti di imprese, dimissioni dei tecnici e revisioni progettuali, fino all’ultima sospensione dei lavori lo scorso dicembre. Ora, con nuovi tecnici e una variante progettuale relativa al consolidamento e al rinforzo strutturale, oltre alla revisione di alcune scelte progettuali architettoniche, svolte tutte le verifiche necessarie sulla struttura fin qui realizzata, il cantiere può ripartire per la conclusione dell’ampliamento della scuola, molto atteso da tutta la comunità scolastica di Castelvetro.

Toni di soddisfazione da parte del sindaco e degli assessori della Giunta castelvetrese presenti alla formale consegna dei lavori. «Sono molto soddisfatto di questa ripartenza, speriamo definitiva – ha dichiarato il sindaco Federico Poppi -. I risultati delle perizie tecniche sull’esistente ci permettono di avere dei tempi certi per l’ultimazione dell’ampliamento della scuola Anna Frank e poter rendere finalmente disponibili questi spazi per i ragazzi in totale sicurezza».