Venerdì prossimo, 13 settembre, piazza Garibaldi sarà teatro della prima giornata del FestivalFilosofia 2024 con il tradizionale mercato ambulante che si sposterà in via Mazzini e lungo viale XX Settembre.

Per questo motivo l’ordinanza n°232 del 4 settembre a firma della Comandante della Polizia Locale di Sassuolo impone modifiche a viabilità e sosta lungo i tratti interessati.

In particolare, è fatto divieto a chiunque, compresi i residenti, di parcheggiare l’auto in viale XX Settembre già dalla notte di giovedì 12 settembre, per consentire gli allestimenti del mercato, e fino alle ore 15 di venerdì 13 settembre,

I veicoli in sosta, non autorizzati, verranno rimossi a spese dei trasgressori.