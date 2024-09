Settimana dell’iniziativa “Spi in piazza” prevista in tutti i territori dell’Emilia Romagna dal 16 al 21 settembre.

Si tratta di gazebo informativi nelle principali piazze delle città e comuni emiliano romagnoli promossi dal sindacato pensionati Spi Cgil per informare su diritti pensionistici, diritto alla casa, legge sulla non autosufficienza, liste d’attesa e prestazioni sanitarie, difesa dell’ambiente e del territorio, politiche per la rigenerazione urbana, e sulle rivendicazioni più generali come la pace o le iniziative contro la violenza alla donne, ma anche la battaglia contro l’autonomia differenziata.

Anche a Modena e provincia sono previsti diversi banchetti di “Spi in piazza”.

Mercoledì 11 settembre la mattina (ore 9-12) al mercato di Spilamberto, giovedì 12 settembre la mattina (ore 9-12) durante il mercato di Vignola, il 13 settembre presso il supermercato Coop “I Gelsi” a Modena la mattina (ore 9-12), il 14 settembre al mercato di Soliera (ore 9-12), il 17 e il 20 settembre al mercato mattutino di Castelfranco Emilia, il 18 settembre a Finale Emilia e Mirandola la mattina durante il mercato cittadino, giovedì 19 settembre la mattina banchetto presso Conad-Torrenova di via Nonantolana a Modena e a Medolla la mattina durante il mercato cittadino, il 20 settembre al mercato cittadino la mattina a Concordia. Il 21 settembre “Spi in piazza” la mattina al mercato settimanale di Pavullo nel Frignano, a Formigine il 21-22 settembre nell’ambito del Settembre Formiginese.

I banchetti “Spi in piazza” non si fermano solo a questa settimana, ma in alcuni casi sono stati anticipati e altri banchetti sono calendarizzati anche dopo il 21 settembre: a Modena al parco Novi Sad durante il mercato cittadino il 23 settembre e il 6 e 13 ottobre alle Fiere d’Ottobre a Sassuolo.

Per sottolineare e caratterizzare queste importanti iniziative di “Spi in piazza” lo Spi Cgil regionale ha deciso, a partire da quest’anno, di svolgere una manifestazione conclusiva e ha scelto la città di Modena come prima sede dell’evento.

Appuntamento dunque a venerdì 20 settembre in piazza Matteotti con la partecipazione di quasi 1.000 pensionati e pensionate da tutta l’Emilia Romagna. Si inizia alle ore 18 con il dibattito “Pensioni, non-autosufficienza, fisco e sanità: i pensionati aspettano risposte”. Partecipano, Tania Scacchetti segretaria nazionale Spi Cgil, l’onorevole Maria Cecilia Guerra membro della Commissione Bilancio Camera dei Deputati, Paolo Calvano, assessore regionale al bilancio, Roberto Ghiselli presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) Inps. Sono previsti i saluti del sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Modera il dibattito il direttore di Trc Ettore Tazzioli. Al termine dell’iniziativa, cena nei locali del centro storico.

Alle ore 21, sempre in piazza Matteotti è previsto il concerto di Paolo Jannacci & Band “In concerto con Enzo”. “Spi in Piazza” gode del patrocinio del Comune di Modena.